فاعليات وادي خالد أسفوا لحادث عندقت وأودى بشاب سوري ودعوا قائد الجيش إلى متابعة الملف

تداعت فاعليات منطقة وادي خالد من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اجتماعية وتربوية وحزبية، لعقد اجتماع موسع في دارة الشيخ احمد الشيخ رئيس بلدية العماير - رجم عيسى، لمناقشة "تداعيات ما حصل من حادث مؤسف في بلدة عندقت في حق أبناء وادي خالد والذي أودى بحياة شاب سوري وجرح آخر كانا يستقلان حافلة لنقل الركاب لأحد أبناء وادي خالد".ووجه المجتمعون كتابا مفتوحا لكل اجهزة الدولة الامنية والعسكرية كما وناشدوا قائد الجيش العماد جوزاف عون "متابعة الملف ومحاسبة المرتكبين وانزال أشد العقوبات في حقهم".كما واستنكروا "ما يتعرض له أبناء وادي خالد من تفتيش وإساءة لهم" من أشخاص مدنيين معروفين من بلدة عندقت، ينتحلون صفة أمنية ويقومون بالتشبيح والأساءة بأبشع صورها".