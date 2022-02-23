مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء

فيما لا يزال لبنان تحت صدمة الخط 29 منتظرا الصيغة المكتوبة لمتقرحات هوكشتاين السرية.خطت الحكومة خطوة الى الأمام على خط النفايات التي كانت شرارة النسخة الأولى من ثورة 17 تشرين عام 2015 فأقرت خطة المعالجة التي وضعها وزير البيئة وقوامها نقل مهمة المعالجة الى البلديات بدل الشركات الخاصة مع ما كان يتطلبه ذلك من كلفة مالية على خزينة الدولة.أما خطة الكهرباء فإنها ما زالت في مربع ال (on off) بعد شكوى وزير الطاقة اليوم مما سماها النكايات والعراقيل التي توضع امام خطته لإصلاح القطاع ما يضع جلسة الجمعة الحكومية حول الكهرباء في مهب التأجيل، كما يضع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في المهب نفسه.أما موازنة العام 2022 فتنتظر توقيع رئيس الجمهورية بعدما وقعها كل من رئيس الحكومة ووزير المال تمهيدا لإحالتها على مجلس النواب.الى كل ذلك عاد الملف الأمني الى الواجهة من جديد مع كشف وزير الداخلية عن تفكيك جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انغماسية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية واظهرت خريطة الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لاستهدافها في الضاحية الجنوبية.وفي أوكرانيا تواصل موسكو حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وقد عبرت من قليل أرتال من الدبدبات الروسية حدود دونباس فيما يشبه التمهيد لغزو البلاد فماذا عن الجالية اللبنانية في أوكرانيا التفاصيل في سياق النشرة التي نبدأها من تفكيك الشبكة الارهابية.سلك مشروع الموازنة العامة الى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب بعد توقيع كل من وزير المالية يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواليا على المرسوم بإنتظار إحالته الى رئاسة الجمهورية.ولأن التوقيع بالتوقيع يذكروقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين الثلاثة عشر التي أقرها مجلس النواب في جلسة الإثنين وأحالها على رئاسة مجلس الوزراء.أمنيا اعلن وزير الداخلية بسام مولوي عن توقيف جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية.هذا الإنجاز كان محط ثناء من مجلس الوزراء كما نوه الرئيس بري بما حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي.بين خطة الكهرباء وعقود النفايات توزع المشهد الحكومي.في بعبدا إطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب على المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد والتي ستستكمل غدا قبل عرضها على مجلس الوزراء وفق ما أفاد بيان القصر الجمهوري.في الحديث الإنتخابي تغريد من الرئيس فؤاد السنيورة خارج السرب الازرق بعد إعلانه الدعوة الى عدم مقاطعة الانتخابات بل الى المشاركة وعدم اخلاء الساحة للطارئين، فيما لم يتأخر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري برد جاء على شكل تغريدة عبر "تويتر": "موقفك وحده يمثلني"، وأرفق تغريدته بصورة للرئيس سعد الحريري.وفيما دعا الرئيس بري مؤخرا الإتحاد البرلماني العربي الى تشكيل لجنة للإشراف على العملية الإنتخابيةأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيرسل إلى لبنان وفدا لمراقبة الإنتخابات المرتقبة في شهر أيار المقبل.مخططات كثيرة بل حروب عنيفة تستهدف لبنان واهله. الاقتصادي والمالي وحتى السياسي منها بفعل حصار الاميركي وحلفائه للبنان ، واخرى امنية بفعل الارهاب التكفيري منه والصهيوني – وكلاهما مدعومان من الاميركي نفسه.فبعد كشف شبكات تجسس صهيونية كانت تعمل على العبث بلبنان واستقراره الامني والاجتماعي ، شبكة تكفيرية كشفت عنها وزارة الداخلية، كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية وهجمات بالقذائف الصاروخية ضد اهداف مدنية ودينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، فتم توقيف بعض افرادها، وتشخيص آخرين، وتجنيب البلاد احداثا دموية.في احدث النقاشات الحكومية كانت خطتا الكهرباء والنفايات على طاولة مجلس الوزراء، واساسها أن لا زيادة على التعرفة الكهربائية قبل زيادة التغذية، وان البحث بلامركزية حلول النفايات ابرز الطروحات لمواجهة هذه الازمة المتفاقمة.في الازمة الاوكرانية اشتداد للنزال الروسي الغربي، وسط قصف اميركي غربي لروسيا بالعقوبات، فيما موسكو غير آبهة بالعنتريات الغربية وماضية نحو تحقيق اهدافها الاستراتيجية عبر الازمة الاوكرانية.اما الاستراتيجية الايرانية على جبهة المفاوضات النووية فلا تزال على حالها مدججة بكل ثوابتها التي يبدو انها قاربت ان تثمر مع وصول المفاوضات الى مرحلة حاسمة كما أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، كاشفا امام نظيره العماني في طهران عن رد سعودي ايجابي لمعاودة الحوار بين طهران والرياض.وبين حسنيي الجهاد والشهادة، وقوة التأثير ورقي القيادة، حوار خاص مع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله على شاشة المنار، يحكي في سيرة واسرار القائد الشهيد السيد عباس الموسوي، الاستاذ والامين، والثائر المرابط عند فلسطين وثغور الوحدة الاسلامية والدفاع عن الوحدة الوطنية.. حوار بعد نحو ساعة من الآن مع من عرف السيد الشهيد عباس الموسوي حق المعرفة، ورفع بعده لواء القيادة، فحقق الاهداف وصنع الانتصارات.من الامن الى السياسة: العمليات الاستباقية سيدة الموقف.في الامن ، كشف وزير الداخلية وجود جماعة ارهابية تكفيرية فلسطينية الجنسية، كانت تنوي استهداف ثلاثة مواقع لتجمعات مدنية في لبنان عبر عمليات انغماسية.عملية الكشف أشرت الى امرين: الاول ان الجماعات التكفيرية لا تزال موجودة في لبنان بشكل او بآخر، وبالتالي فإن العين الامنية والشعبية حتى ، ينبغي ان تظل مستنفرة لمنع المخططين من ان يحققوا اهدافهم.الامر الثاني، انه وبدلا من ان يحضر المدير العام لقوى الامن الداخلي امام القضاء بناء على قرار القاضية غادة عون، فانه حضر مؤتمرا صحافيا لوزير الداخلية، حيث تلقى الاشادات والتنويهات.الا يدل هذا على اننا نعيش فعلا لا قولا، في دولة تعاني انفصاما في الشخصية؟العملية الاستباقية الثانية تمثلت في رد الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري على الرئيس فؤاد السنيورة، الذي عقد مؤتمرا صحافيا دعا فيه الى عدم تفويت فرصة الانتخابات النيابية وعدم اخلاء الساحة امام النفوذ الايراني، فجاءه الرد سريعا من احمد الحريري، الذي نشر صورة للرئيس سعد الحريري معلقا: موقفك وحده يمثلني.وهذا يعني ان ثمة اختلافا في الرأي بين الرئيسين الحريري والسنيورة، ما حتم على احمد الحريري اتخاذ موقف استباقي مما قد يحصل، وللتأكيد ان التيار الازرق مع خيار سعد الحريري، لا مع خيار فؤاد السنيورة.ديبلوماسيا، التخبط سيد الموقف. فالموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الامم المتحدة حذف الرسالة التي وجهها لبنان الى المنظمة الدولية بتاريخ 28 كانون الثاني 2022، وهي رسالة تجعل المنطقة البحرية بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازعا عليها.انتشار الخبر لبنانيا احدث بلبلة واثار اكثر من تساؤل. اذ هل الامر مجرد خطأ تقني، ام ان الحذف عملية مقصودة ومدبرة؟ واذا كان الامر مدبرا فمن له الحق ومن يملك الجرأة على اتخاذ مثل هذا القرار؟حتى الان لا اجابة رسمية نهائية، وان كان وزير الخارجية اكد ان احدا لم يطلب سحب الرسالة وان الامر قد يكون من عمل "هاكر". فهل معقول ان يتعرض لبنان للقرصنة حتى على المواقع الرسمية الدولية؟خارجيا: المحادثات في فيينا تتقدم، كذلك احتمالات الحرب في اوكرانيا، وخصوصا مع اعلان مجلس الدفاع والامن في اوكرانيا حال الطوارىء في كل انحاء البلاد. فهل الحرب واقعة حتما، ام ان كل الاطراف تعتمد سياسة حافة الهاوية قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات؟وعبارة حافة الهاوية تذكر بالهاوية السحيقة التي اوصلنا اليها معظم السياسيبن في لبنان. لذلك ايها اللبنانيون، عندما تأتي ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.ثلاث صدف قد تكون غير بريئة في يوم واحد:الصدفة الأولى، أن يعلن وزير الداخلية عن كشف شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ ثلاث عمليات إرهابية في الضاحية، وأن يشكر قوى الأمن الداخلي ومديرها العام، في الوقت الذي يتساءل فيه اللبنانيون عن مصير الدعوى التي تقدمت بها القاضية غادة عون في حق اللواء عماد عثمان، على خلفية قضية إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الفائت.الصدفة الثانية، انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي من دون طرح ملف الكهرباء، لأسباب خلافية لم تعد خافية على أحد، تزامنا مع إحالة الموازنة على المجلس النيابي، علما أن اللبنانيين كانوا يتوقعون إحالة ملف الكهرباء كاملا من ضمن مشروع قانون خاص ليدرس الى جانب الموازنة، نظرا إلى ارتباطه الوثيق بها.أما الصدفة الثالثة، فأن يغرد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري كاتبا "موقفك وحده يمثلني"، ومرفقا تغريدته بصورة لسعد الحريري، بعيد المؤتمر الصحافي الذي عقده فؤاد السنيورة، راسما خلاله خارطة طريق سياسية للمرحلة المقبلة، قرأ فيها كثيرون محاولة التفافية على توجهات رئيس تيار المستقبل.لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، والصدف البريئة وغير البريئة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.تذكروا مثلا، كيف أفرزت انتخابات بال2005 و2009 و2018، قوى سياسية صارت ممثلة لطوائف ومذاهب، بإرادة الناخبين، وكيف صارت الكتل اللي انبثقت عن هالانتخابات أمر واقع لا بد من التعامل معو، وإلا تسبب الأمر بشرخ وطني وقطيعة بين اللبنانيين، حتى ولو كانت هالقوى الممثلة لطوائف ومذاهب بأصوات ناسها، عم تغطي الفساد، أو عالقليلة عم تتفرج عليه.وما تنسوا ابدا، انو ما فيكن تلوموا التغييريين والاصلاحيين اذا اضطروا للتعاون مع كتل بتمثل طوائف ومذاهب، لأنكن إنتو، أو جزء كبير منكن، منح هالكتل شرعية سياسية، وحولها لأمر واقع مش ممكن التنكر إلو. وإذا كانت ارادتكن فعلا بإنو تحققو التحول الفعلي بالمشهد السياسي، فالتجديد لازم يكون شامل لكل الطوائف والمذاهب، وما بيقتصر على شريحة واحدة بس، أحسن ما ترجع ندور بنفس الدوامة، ونضطرنواءم بين محاربة الفساد، والتمثيل الشعبي للبعض.ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية".دخلت المحادثات النووية في فيينا مرحلة دقيقة ومهمة، جعلت العالم كله يترقب مبدئيا، آخر أيام التفاوض تمهيدا لإعلان التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران.فبعد ساعات على إعلان المبعوث الروسي إلى فيينا أن المحادثات شارفت على الإنتهاء، قالت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة رويترز إنه من المتوقع تبادل سجناء بين البلدين.فهل تمهد لحظة الإفراج المرتقبة عن السجناء الأميركيين، التوقيع على الإتفاق؟ لا سيما وأن معلومات واشنطن تشير إلى أن الإتفاق سيوقع بعد يوم واحد من إتمام عملية التبادل.على وقع مفاوضات فيينا، وتطورات الأحداث في أوكرانيا، تعيش معظم بلدان العالم، في وقت استفاق اللبنانيون اليوم، على خبر حذف الرسالة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من الأمم المتحدة، ليتضح بعد ساعات أن لبنان لم يطالب بحذف أي رسالة، وأنه لو فعل لاضطر إلى اتباع مسار رسمي علني، يبلغ بموجبه المنظمة الدولية رغبته بسحب الرسالة.هذا الأمر أكدته مندوبة لبنان إلى الأمم المتحدة آمال مدللي للLBCI التي أضافت أن لا فكرة لدى لبنان عما حصل، وأنها تراجع مسؤولين في المنظمة الدولية، وقد طلبت منهم معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، تمهيدا لإعادة نشر الرسالة.أما في الداخل اللبناني، فلا شيء يعلو على الإنتخابات التي دخل خطها اليوم الرئيس فؤاد السنيورة مطالبا أهل السنة بالمشاركة بفعالية في الإنتخابات ترشيحا واقتراعا.السنيورة وضع البرنامج الإنتخابي للمرشحين، وعنوانه إسقاط هيمنة إيران وسلاح حزب الله، وليس حزب الله بحد ذاته.وأطلق الدعاية الإنتخابية تحت مسمى الفصل بين من يريد أن يعمل من أجل استعادة الدولة لسيادتها وقرارها وبين من يتخذ موقفا مغايرا.قال رئيس الحكومة السابق الذي عاش في كنف المستقبل ما قاله، ولم يعلن ترشحه، لكنه خالف إعلان الرئيس سعد الحريري وتياره، تعليق العمل السياسي والترشح للإنتخابات، لبيقى السؤال:هل موقف السنيورة جس نبض، أم هو تمهيد لإعلان الترشح، أو هو حتى ما يعتبره البعض تسويقا لقدرته على مواجهة حزب الله والنفوذ الإيراني؟ وهل هو قادر على فعل ما لم يستطع الرئيس الحريري فعله؟ والأهم كيف سيتعامل جمهور المستقبل مع كلامه؟حتى تأتي الأجوبة، البداية من تطورات الملف النووي الإيراني.شبكات وتفجير وعمليات انغماسية مصطلحات وأسماء لشخصيات ذات تخصص إرهابي عادت الى التداول بعد أن اعتقد لبنان أنه نظف حدوده من الحزام الأسود ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية والأوزارعي كانت على خرائط تنظيم داعش، وبتوقيت ذروة التجمعات خلال أيام عاشوراء، لكن شعبة المعلومات أخذت العلم والخبر وبدأت عمليات أكثر انغماسا متسللة إلى الشبكة.ولما أوقعت باثنين من أفرادها قدمت هذا الإنجاز عربون تحية لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وأعلن وزير الداخلية بسام المولوي من مقر المديرية إحباط عمليات إرهابية كانت ستزهق أرواح مدنيين، وذلك في مجمعات: الكاظم حي ماضي, والليلكي والأوزاعي.وفي مؤتمر صحافي يستعرض المضبوطات قال المولوي إن هناك جماعة ارهابية تكفيرية تجند شبابا من لبنان وقد استعانت بشباب فلسطينيين من مخيم عين الحلوة، والفضل في هذه العملية هو لأبطال قوى الامن الداخلي والمدير العام اللواء عثمان "يلي بيجاوب بالإنجازات وعلى كتافو أمن البلد وخير من يحمل الامانة".والامانة أحبطت شبكتين بضربة واحدة: الأولى ضربت داعش استباقيا، والثانية ذهبت رسائلها إلى القاضية غادة عون وفريق العهد بالتزامن مع استدعاء اللواء عثمان الى جلسة تحقيق لدى القاضي نقولا منصور غد،ا نجت الضاحية وريفها من أخطر عملية تفجير، وأيا تكن الرسائل فإن دور شعبة المعلومات وقوى الامن قد جنب البلاد خطوط دم ووقوع ضحايا.وفي بيروت شارع بلس فجر الرئيس الانغماسي فؤاد السنيورة نفسه في صناديق الاقتراع وأفتى بجواز الترشح والتصويت وعدم المقاطعة أو الاستنكاف، ووجه نداء إلى اللبنانيين والمسلمين، خصوصا أهل السنة والجماعة الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قائلا "إن الانتخابات النيابية هي فعلا محطة يجب عدم تفويتها ولا يجوز أن يصار إلى إخلاء الساحة الوطنية والسياسية.وبالتالي فإن النضال البرلماني يجب أن يستمر ضد هذا الارتهان للنفوذ الإيراني الذي أصبح يحجب ويحمي الفساد السياسي المستشري في الدولة واسبغ السنيورة الطابع الدولي العربي على موقفه هذا والمعطوف على بركة دار الافتاء ومرجعية بكركي، مشركا معه الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام.ولم ينف التحالف مع القوات لأن الوقت ليس وقت الغرق في وحول الخلافات كما قال ولأن ليس كل ما يعرف يقال بحسب تعبير السنيورة، فإن ترشيحه لم يعد مجهولا وإن ربطه بالاتصالات القادمة وتحديد الأولويات وغربلة الخصوم من الحلفاء.وفي خلاصة مؤتمر الحركة التصحيحية للرئيس فؤاد السنيورة : أنه جيل المستقبل الجديد: فتعالوا الي لنتحدث بالمستقبل فهو منذ اللحظة "بي السنة" المبارك من عائشة بكار والحاصل على إفادة شرعية عربية ودولية بتمثيل الخط الأزرق.. وأنه لن يرث سعد الحريري بحسب إعلانه إنما سيبقي على الزعامة وديعة لديه الى حين قيام الساعة، قائلا: عندما يتخذ الحريري قرار العودة إلى لبنان فإن مكانه ومكانته كبيرتان واساسيتان، وبالتالي يستطيع المشاركة في العمل السياسي.لم يشكره سعد الحريري على خدماته تلك في حفظ الامانة بل ارسل بعبارة واحدة مع الأمين العام لتيار المستقبل تقول لسعد: "موقفك وحده يمثلني" ومع محاولات "الهاكر" السياسية الانتخابية في بيروت.كانت القرصنة تتسلل إلى الخط البحري ورسالة لبنان إلى الأمم المتحدة التي تثبت حق لبنان في المنطقة 29، وتحفظ حقه في تعديل المرسوم 6433، وأبعد من الاستيلاء على مقاعد نيابية وزعامات، جرى الاستيلاء على الرسالة التي حذفت عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة، وقد كشف عن هذا الامر رئيس الوفد المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين فمن أوعز بالحذف؟ وهل كان خطأ فنيا أم إنه استكمال لصفقة البيع السياسية التي أبرمها الرئيس المسؤول عن إبرام المعاهدات الدولية ميشال عون في تسوية مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وبتحفيز من رئيس التيار جبران باسيل وتدبير منسق الأنشطة الأميركية الياس بوصعب؟وبعد إهدار الخط 29 وإخضاعه لمساومات سياسية. تصبح جريمة حذف الرسالة أهون الشرور.