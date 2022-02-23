لبنان

تفاوض

Lebanon 24
23-02-2022 | 17:00
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يعتبر معنيون بالمفاوضات الحدودية أن خطأ حصل في إدارة العملية على مستوى السلطة السياسية لجهة اعتبار الخط 23 خط تفاوض، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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