لبنان

تهديد

Lebanon 24
23-02-2022 | 17:31
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يتردد أن مرجعاً هدّد قاضياً بمنصب ممتاز، لو أقدم على إجراء ما يعارضه بقوة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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