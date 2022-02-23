صعوبات أمام باسيل" لتجنب القوى التقارب معه"

كتبت" اللواء": كشفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية للتحالفات المرتقبة بين الاحزاب والقوى السياسية، عن عقبات وعراقيل عديدة، تعترض التوصل الى تفاهمات تؤدي الى تحالفات جدية بينها، بسبب رواسب الخلافات التي سادت العلاقات بين بعض هذه الاطراف خلال السنوات الماضية، واشارت الى تعثر وفشل الجهود التي بذلها اكثر من طرف، لتحقيق المصالحة، وارساء تحالف انتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة في زعرتا والكورة والبترون، حتى الان، بالرغم من تدخل حزب الله فيها، لرفض المردة اجراء هذا التحالف، ما استتبع كذلك رفض مماثل، للحزب السوري القومي الاجتماعي ايضا، وانحيازه للتحالف مع المردة.ولم يقتصر تعثر تحالف التيار مع المردة في هذه المناطق، بل ظهرت صعوبات في اجراء تحالفات التيار في عكار ايضا، بسبب الخصومة المستفحلة بينه وبين اكثرية الناخبين المؤيدين لتيار المستقبل، ما استدعى عقد لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السيد عصام فارس في احدى العواصم الاوروبية، احيط بالتكتم. واستنادا الى المصادر المذكورة فإن البحث تناول امكانية دعم مرشح التيار بعكار لتأمين فوزه بالانتخابات النيابية المقبلة.واضافت المصادر ان تحالفات التيار الوطني الحر في جزين وصيدا، تواجه صعوبات، وتشكل مشكلة للتيار، بسبب وقوف مؤيدي تيار المستقبل ضده بالكامل، بينما يلاحظ ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر بالتحالف مع التيار حتى الان، ورفض النائب اسامة سعد ايضا هذا الامر نهائيا، في حين تتجنب باقي القوى التحالف او حتى التقارب مع التيار العوني، للاستياء البالغ من ممارسات وسلوكيات رئيسه وبعض نوابه وخصوصا النائب زياد اسود لمواقفه الاستفزازية المتواصلة.