لبنان

معبر حدودي في الهرمل

Lebanon 24
23-02-2022 | 22:36
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بدأت المديرية العامة للأمن العام إجراءات إقامة معبر حدودي بين لبنان وسوريا في منطقة مطربة في مدينة الهرمل في البقاع الشمالي. وباشرت فرق فنية أمس نصب أعمدة اتصالات في المنطقة التي سيُنشأ فيها المعبر الذي سيكون مخصصاً للمشاة والسيارات الخاصة، ولن يُسمح بانتقال البضائع عبره. ويوفّر المعبر على أهالي قضاء الهرمل والسكان اللبنانيين في قرى حوض العاصي الواقعة داخل الحدود السورية قطع مسافات طويلة عبر معبر القاع الحدودي للوصول الى بلداتهم وقراهم.
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