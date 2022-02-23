لبنان

فقدان طفلة في جبل محسن... هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
23-02-2022 | 23:42
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فقدت الطفلة ريان ملحم البالغة من العمر 14 عاماً ابنة منطقة جبل محسن في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".

لم يعرف عنها شيء الاتصال على الرقم: 81722131
 
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ريان ملحم

طرابلس

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