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لبنان
علم الدين: استخدموا سلامة بهندسة أموالهم ويريدونه كبش فداء
Lebanon 24
23-02-2022
|
23:30
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قال عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين ل" الأنباء": إن أفضل رد على افتراءات القاضية غادة عون ومَن وراءها هو ما كشفه بالامس وزير الداخلية بسام المولوي عن اكتشاف فرع المعلومات التابع لمدرية قوى الامن الداخلي بأمرة اللواء عثمان"، مضيفا: "كان يجب على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره باسيل وغادة عون تقديم وسام شرف للواء عثمان بدل الادعاء عليه بتهمة سياسية معروفة الاهداف والمرامي أقل ما يقال عنها انها كذب وافتراء وكذلك الأمر بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، فبعد أن جددوا له واستخدموه بهندسة أموالهم في "سيدروس بنك" يريدون تحويله الى كبش فداء لتعزيز موقعهم بعد تراجع شعبيتهم".
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