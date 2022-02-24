نشلا منها حقيبتها على الطريق... هذا ما كانت تحتويه!

تعرضت سيدة لعملية نشل سرقة بالقرب من مدرسة عبرين في طرابلس، حيث اقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على نشل حقيبتها ليفرا بها الى جهه مجهولة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24",

وكانت تحتوي الحقيبة على دواء يعود لزوجها المريض بالقلب بالاضافة الى مبلغ من المال وغيرها من الاشياء الثمينة التي كانت موجودة داخل الحقيبة.