لبنان

نشلا منها حقيبتها على الطريق... هذا ما كانت تحتويه!

Lebanon 24
24-02-2022 | 00:47
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تعرضت سيدة لعملية نشل سرقة بالقرب من مدرسة عبرين في طرابلس، حيث اقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على نشل حقيبتها ليفرا بها الى جهه مجهولة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24",
وكانت تحتوي الحقيبة على دواء يعود لزوجها المريض بالقلب بالاضافة الى مبلغ من المال وغيرها من الاشياء الثمينة التي كانت موجودة داخل الحقيبة.
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