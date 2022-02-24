لا تفرحوا كثيراً بالطقس المشمس: لبنان على موعد مع منخفضين جويين.. هذه تفاصيلهما

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المناطق اللبنانية والسورية تشهدان، حالياً، هبوباً لرياح شرقية وجنوبية شرقية بسبب سيطرة المرتفع شبه مداري فوق المملكة السعودية وسوف تشتد سرعة الرياح على الجبال وفي الجنوب والشمال صباح اليوم الخميس لتلامس 65 كم في الساعة.

تنقلب الرياح الى جنوبية غربية قبل ظهر الخميس ويتأثر لبنان بالمنخفض الجوّي الاول الذي سيتحوّل الى عاصف يوم الجمعة بحيث ستلامس سرعة رياحه صباحاً 80-90كم في الساعة على الخط الساحلي وتشتد الامطار مع عواصف رعدية بنسبة 40% وتساقط غزير للبرد.

تنحسر الامطار مساء السبت ويبقى الطقس مستقراً حتى صباح الثلاثاء موعد وصول منخفض آخر غزير الامطار مصحوب بكتل هوائية باردة وتدنّي بمستوى تساقط الثلوج ويُنتظر ان يشهد لبنان خلال هذين المنخفضين حوالي 170مم من الهطولات ساحلاً و 30-100مم بقاعاً وتراكمات ملحوظة على 2000 متر ستتخطى 60 سنتم.

من جهتها توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الخميس غائما جزئيا الى غائم، مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود ال 75 كم/س نهارا، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الخميس / صباح الجمعة، مترافقة ببرق ورعد وثلوج على ارتفاع 1400 متر.