الاجتماع الثاني للجنة الكهرباء في السراي اليوم: المطلوب اولا خطة واضحة

تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء اجتماعها الثاني الرابعة بعد طهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعضوية احد عشر وزيرا، لاستكمال درس ومناقشة الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض للنهوض بالقطاع.

وبدا واضحا من مناقشات الجلسة الاولى للجنة امس الاول ان الخطة تخضع لنقاش تفصيلي دقيق في ضوء الملاحظات الني ابداها رئيس الحكومة والوزراء، وتم الطلب الى الوزير فياض ادراجها مجددا في الخطة، لمعاودة النقاش فيها اليوم.

وبات واضحا ان الهاجس الاكبر الذي يتحكم بسير المناقشات هو كيفية الخروج بخطة واضحة الاهداف وتوقيت التنفيذ، تشكل بداية حل حقيقي لازمة الكهرباء التي تستنزف الخزينة العامة.

ولا تغيب عن مناقشات اللجنة التجارب المريرة السابقة التي عاشها اللبنانيون على مدى السنوات العشر الماضية مع الوزراء الذين تولوا هذه الوزارة، والخيارات العشوائية التي اعتمدوها مثل الاصرار على خيار بواخر توليد الطاقة، وسلفات الخزينة المتتالية والوعود بالكهرباء المستدامة التي انتهت بالعتمة شبه الشاملة والدائمة.

رئيس الحكومة، الحريص على ايجاد حل جذري لازمة الكهرباء من خلال انجاز الاصلاحات المطلوبة تمهيدا للتفاوض مع الجهات الدولية المعنية، زوّد وزير الطاقة ملاحظاته، ولاقاه الوزراء بمواقف ثابتة تؤكد ضرورة ان تكون الخطة واضحة بالكامل، مع رفض دفع اي قرش اضافي على القطاع قبل انجاز المطلوب.

وهكذا يبدو ان مسار النقاش سيتواصل من دون استبعاد نقله من اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء في جلسة يتردد انها ستعقد في القصر الجمهوري غدا او مطلع الاسبوع المقبل ،لكن لا شيء محسوما بعد في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع اللجنة الوزارية اليوم.