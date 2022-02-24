هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تعديل الرسوم المتوجبة على اصدار جواز السفر اللبناني، بحيث اصبحت الكلفة ٦٠٠ الف ليرة للجوازات لمدة ٥ سنوات ومليون و٢٠٠ الف ليرة لمدة ١٠ سنوات، على ان يبدا تطبيق الرسم الجديد من اليوم.

كما قرر المجلس تحديد رسوم جواز السفر اللبناني الذي يحمل رقما مميزا على النحو الاتي:

جواز سفر لبناني لمدة خمس سنوات يحمل رقما مميزا : من الفئة الاولى ٥٠٠ الف ليرة، في الفئة الثانية ٤٥٠٠٠٠٠

جواز سفر لبناني لمدة عشر سنوات يحمل رقما مميزا : من الفئة الاولى ١٢٠٠٠٠٠٠ ليرة، في الفئة الثانية ٩٠٠٠٠٠٠ ليرة.

كما قرر المجلس منح البعثات اللبنانية في الخارج حق تجديد جوازارت السفر الكحلية اللون او البيومترية المنتهية الصلاحية لقاء بدل مالي قدره ٢٠٠ الف ليرة فقط على ان تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين الذين جرى قيدهم في اللوائح الانتخابية العائدة لانتخابات ٢٠٢٢ وذلك الى حين الانتهاء من عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الثامن من ايار المقبل.

في السياق ايضا، وإضافةً الى زيادة رسم جواز السفر، يتردد ان اجراء جديدا مؤقتا قيد التحضير لتخفيف الضغط الكبير عن دوائر الامن العام، يقضي بحصر قبول طلب جواز السفر من المواطنين الحائزين على إقامة صالحة في الخارج، او الذين لديهم سمة صالحة ملصقة على جواز السفر، او الذين لديهم مواعيد محددة في السفارات، او الطلاب الذين يتابعون دراستهم خارج لبنان، او المواطنين الذين يتابعون علاجًا طبيًا أو عملًا خارج لبنان".