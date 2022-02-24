هذه نتيجة احصاء القوات عن دائرة الشمال الثالثة

أنهت ماكينة "القوات اللبنانية" الإنتخابية إحصاءً داخلياً أجرته من خلال مفاتيحها ومنسقياتها وحتى مندوبيها في القرى والبلدات والإغتراب لانتخابات دائرة الشمال الثالثة .

وافادت النتائج شبه النهائية، بحسب مصدر مطلع، بحصول "القوات" على ثلاثة حواصل ونصف ، مع توصية بأن إرتفاع نسبة تصويت المغتربين سوف يوصل حواصل "اللائحة القواتية" الى أربعة.

وافادت مصادر متابعة انه، على الرغم من الصعوبة التي تعانيها "القوات" في ايجاد شخصيات سنية وازنة تتحالف معها في الانتخابات النيابية المقبلة الا ان نائبا سابقا من الطائفة السنية بادر الى التواصل مع "القوات".

واشارت المصادر الى ان النائب السابق الذي يترشح بأحد الدوائر الشمالية، يعمل على تشكيل لائحة بالتحالف مع "القوات" لكن بعض الدراسات يؤكد ان هكذا تحالف سيؤدي الى فوز النائب السابق وخسارة مرشح "القوات"، لذلك فان معراب مترددة في اقامة تحالف معه.