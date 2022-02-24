18
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
زحمة سير خانقة نتيجة حادث سير في باب الرمل بطرابلس
Lebanon 24
24-02-2022
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير امام قهوة موسى في باب الرمل طرابلس.
وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة حيث تم تحويل مسار السيارات الى الاتجاه المعاكس لوجهة السير.
مواضيع ذات صلة
إطلاق رصاص بأماكن مختلفة... ماذا يجري في طرابلس؟
Lebanon 24
إطلاق رصاص بأماكن مختلفة... ماذا يجري في طرابلس؟
24/02/2022 13:20:47
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النيران تلتهم أحد المنازل في طرابلس بانتظار فرق الإطفاء
Lebanon 24
النيران تلتهم أحد المنازل في طرابلس بانتظار فرق الإطفاء
24/02/2022 13:20:47
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس... اشكال تحوّل الى اطلاق للنار
Lebanon 24
في طرابلس... اشكال تحوّل الى اطلاق للنار
24/02/2022 13:20:47
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربٌ واعتداء في طرابلس.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
ضربٌ واعتداء في طرابلس.. ماذا حصل؟
24/02/2022 13:20:47
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باب الرمل
طرابلس
تابع
الأكثر قراءة
نقل فنان قدير إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي
Lebanon 24
نقل فنان قدير إلى المستشفى.. وهذه تفاصيل وضعه الصحي
06:50 | 2022-02-23
23/02/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
15:21 | 2022-02-23
23/02/2022 03:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تبدأ عملياتها العسكرية في أوكرانيا.. بوتين يحذر من تدخل غربي وكييف تعلن حال الطوارئ
Lebanon 24
روسيا تبدأ عملياتها العسكرية في أوكرانيا.. بوتين يحذر من تدخل غربي وكييف تعلن حال الطوارئ
23:00 | 2022-02-23
23/02/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
01:15 | 2022-02-24
24/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
15:15 | 2022-02-23
23/02/2022 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:05 | 2022-02-24
تزامناً مع القصف على أوكرانيا... هذا ما يحصل أمام السفارة الروسية في بيروت
06:04 | 2022-02-24
ميقاتي رأس إجتماعا للبحث في مشاريع البنك الدولي مع لبنان
06:00 | 2022-02-24
"إنجاز" شعبة المعلومات "النوعي"... سيناريو "أسود" يهدّد الانتخابات؟!
05:50 | 2022-02-24
عون: لبنان متمسك بحقوقه وسيادته الكاملة براً وبحراً وجواً
05:44 | 2022-02-24
شاب لبناني في اوكرانيا: "هربنا من لبنان ونحن حاليا بخطر" (فيديو)
05:30 | 2022-02-24
خطوات نواب المستقبل "سيف ذو حدّين"
فيديو
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
24/02/2022 13:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact