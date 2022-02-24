زحمة سير خانقة نتيجة حادث سير في باب الرمل بطرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير امام قهوة موسى في باب الرمل طرابلس.



وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة حيث تم تحويل مسار السيارات الى الاتجاه المعاكس لوجهة السير.