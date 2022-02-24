نصائح الى المحامين المتدرّجين

على صفحة واتساب تابعة لمجموعة محامين، أسدى أحد المحامين المتمرّسين بالعمل الحقوقي جملة نصائح في عالم المحاماة توجّه بها الى "الزملاء المتدرجين"، هذه أبرزها:

- لا تكثر الحديث عن قضيتك خارج قاعة المحكمة وإفعل العكس تماماً داخلها.

- لا تبقِ معك أوراقاً مهمة، فإشعار التبليغ عليك بضمّه، ولو قبل موعد الجلسة، والصورة الصالحة للتنفيذ أودعها مكتبك لا مقعد سيارتك الخلفي، أما إشعار تخلية سبيل الموقوف فتوجّه به فوراً الى مكان توقيفه.

- كن دقيقاً في إنتقاء عباراتك ولو بينك وبين نفسك، فمحكمة الإستئناف تفسخ الحكم ومحكمة التمييز تنقضه، والإعتراض طريق طعن له أصوله.

- كن أميناً على أسرار مهنتك، فزميل مقرب قد يكون خصماً محتملاً.

- تعلم القوانين وإحفظها كلها لأنها سلاحك الوحيد، فأنت لا تدري متى تُضطر للإستعانة بسلاح خفي في معركة قانونية فُرضت عليك.

- إسأل موكلك عن كل تفاصيل الدعوى، ما هو منظور وما هو غير منظور، وإن أغضبه ذلك.

- في حساب الأتعاب، غالباً ما تكون الدفعة الأولى هي الدفعة الأخيرة، فإنتبه.

- لا تتمرس على السباب والشتائم، فأنت أرفع وأرقى في كلامك من أن تنحدر الى الموقع الذي يتمناه لك خصمك....والسلام