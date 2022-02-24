المواطن بخطر.. والبلدية" نايمة"

ارتفعت في الآونة الأخيرة حالات السرقة والاعتداء بقوة السلاح في عدد كبير من المناطق. هذه العمليات وان كانت متوقعة نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطن، الاّ ان المستغرب هو الاستهتار من عدد من البلديات ازاء هذا الأمر، حتى ان احدى البلديات قامت بتوزيع مناشير على المواطنين تحذر من عمليات السرقة من دون ان تتخذ أي اجراء لحماية سكان المنطقة.