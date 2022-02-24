ازمة خبز جديدة تلوح في الافق...ماذا يحصل؟

قال عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم ان: "هناك أزمة قمح منذ ما قبل أزمة أوكرانيا فهناك خلاف بين المطاحن ووزارة الاقتصاد بشأن سعر النخالة"واضاف في مقابلة لـ"صوت كل لبنان": انه "يمكن إيجاد بدائل عن القمح الأوكراني والروسي ولكن ذلك يحتاج إلى وقت وهناك مسافات أطول والأسعار سترتفع"وختم ابراهيم بالقول انه "كان الأجدى من الدولة أن تتخذ إجراءات قبل أن تصل الأمور إلى هنا ونستغرب ما يفعله حاكم مصرف لبنان كل شهر بمسألة فتح اعتمادات البواخر".