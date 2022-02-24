توقيف شبكة كبيرة لترويج المخدرات في البترون

أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني مذكرات توقيف وجاهية وأخرى غيابية بحق ما يزيد عن ١٥ شخصاً بعد التحقيق معهم بجرائم الإتجار و ترويج المخدرات في منطقة البترون.

وفي التفاصيل تبيّن أن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس إشتبه بمجموعة تقوم بين جونية وجبيل بالإتجار بالمخدرات لصالح تاجر المخدرات أبو سلّة بين جونية وجبيل، وذلك لترويجها في منطقة البترون بين روّاد الملاهي وأماكن السهر الليلية، وأنهُ بعد إدعاء المحامي العام الإستئنافي في طرابلس زياد الشعراني المكلّف بمهام النائب العام على هؤلاء وإحالة الملف الى دائرة التحقيق، جرى إستجوابهم وتوقيفهم على أثر ذلك، على أن يتم سوق متّهمين آخرين الى التحقيق في الفترة المقبلة، إما لتورطهم بالترويج وإما بسبب التعاطي.