تغريدة لافتة لـ"جنبلاط": اي تصرف غير محسوب قد يعرض البشرية للزوال!

غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "يبدو ان التاريخ يعيد نفسه بلاعبين جدد لكن بظروف متشابهة والدول يحكمها افراد واي تصرف غير محسوب او غير مسؤول قد يعرض البشرية باسرها للزوال ونذكر بان ازمة الصواريخ في كوبا عولجت بفضل حكمة افراد من الفريقين الذين سعوا الى التسوية من خلال قنوات واضحة تجنبا لابادة الجماعية العالم".

يبدو ان التاريخ يعيد نفسه بلاعبين جدد لكن بظروف متشابهة والدول يحكمها افراد واي تصرف غير محسوب او غير مسؤول قد يعرض البشرية باسرها للزوال ونذكر بان ازمة الصواريخ في كوبا عولجت بفضل حكمة افراد من الفريقين الذين سعوا الى التسوية من خلال قنوات واضحة تجنبا لابادة الجماعية #العالم pic.twitter.com/I672QQ59Qr — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 24, 2022