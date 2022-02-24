تغريدة لافتة لـ"جنبلاط": اي تصرف غير محسوب قد يعرض البشرية للزوال!

يبدو ان التاريخ يعيد نفسه بلاعبين جدد لكن بظروف متشابهة والدول يحكمها افراد واي تصرف غير محسوب او غير مسؤول قد يعرض البشرية باسرها للزوال ونذكر بان ازمة الصواريخ في كوبا عولجت بفضل حكمة افراد من الفريقين الذين سعوا الى التسوية من خلال قنوات واضحة تجنبا لابادة الجماعية #العالم pic.twitter.com/I672QQ59Qr
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 24, 2022
يبدو ان التاريخ يعيد نفسه بلاعبين جدد لكن بظروف متشابهة والدول يحكمها افراد واي تصرف غير محسوب او غير مسؤول قد يعرض البشرية باسرها للزوال ونذكر بان ازمة الصواريخ في كوبا عولجت بفضل حكمة افراد من الفريقين الذين سعوا الى التسوية من خلال قنوات واضحة تجنبا لابادة الجماعية #العالم pic.twitter.com/I672QQ59Qr