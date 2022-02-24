لبنان

باسيل عن الميغاسنتر: ما رح نقبل!

Lebanon 24
24-02-2022 | 02:20
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين بعيد عن مناطقهم.الحكومة انشأت 219 مركز بـ٥٩ دولة بالعالم وما في أي عذر ما تعمل ٧ مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال، عم تشجع المال السياسي وعم تخفض نسبة المشاركة. الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. ما رح نقبل". 
 
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