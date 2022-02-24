باسيل عن الميغاسنتر: ما رح نقبل!

غرّد رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين بعيد عن مناطقهم.الحكومة انشأت 219 مركز بـ٥٩ دولة بالعالم وما في أي عذر ما تعمل ٧ مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال، عم تشجع المال السياسي وعم تخفض نسبة المشاركة. الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. ما رح نقبل".

الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين بعيد عن مناطقهم.الحكومة انشأت 219 مركز ب٥٩ دولة بالعالم وما في أي عذر ما تعمل ٧مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال،عم تشجع المال السياسي وعم تخفض نسبة المشاركة.الوقت كافي،الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل.ما رح نقبلGB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 24, 2022