باسيل عن الميغاسنتر: ما رح نقبل!

الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين بعيد عن مناطقهم.الحكومة انشأت 219 مركز ب٥٩ دولة بالعالم وما في أي عذر ما تعمل ٧مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال،عم تشجع المال السياسي وعم تخفض نسبة المشاركة.الوقت كافي،الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل.ما رح نقبلGB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 24, 2022
الميغاسنتر هو مركز اقتراع للساكنين بعيد عن مناطقهم.الحكومة انشأت 219 مركز ب٥٩ دولة بالعالم وما في أي عذر ما تعمل ٧مراكز بلبنان وإلا عم تحرم الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة الانتقال،عم تشجع المال السياسي وعم تخفض نسبة المشاركة.الوقت كافي،الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل.ما رح نقبلGB