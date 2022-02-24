تعميم من وزارة السياحة الى للمؤسسات المطعمية...هذا ما جاء فيه!

اصدرت وزارة السياحة تعميما الى المؤسسات المطعمية، جاء فيه: "حفاظا على الوجه السياحي في لبنان لا سيما لناحية التزام الشروط الصحية والسلامة العامة، تعمم وزارة السياحة على المؤسسات المطعمية كافة وجوب التزام وجهة الاستعمال المحددة لها من الوزارة، وتؤكد على المؤسسات غير المرخصة ضرورة استكمال مراحل الترخيص في السرعة القصوى، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المؤسسات المخالفة".