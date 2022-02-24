18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الانتخابات النيابية… بين الواقع والتنظير!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
24-02-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال المجتمع السياسي اللبناني غير مطمئن لإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المُحدّد، ولعلّ ما يُردّده عموم الناس في ما بينهم من تساؤلات خير دليل على ذلك، والأهم أن الشخصيات التي أبدت حماسة كبيرة في المرحلة الماضية لخوض معركة الانتخابات لم تتقدّم بترشيحها بعد، ذلك لأنّ التأجيل، وفق توقعاتهم، يبدو وارداً فيضيع ترشيحهم "فرق عملة" مع تسارع الاحداث الدولية التي ستنعكس بلا شك على الساحة اللبنانية.
لكن، ومع اقتراب الموعد المرتقب للاستحقاق النيابي بات السؤال أبعد من التنظير حول حصول الانتخابات من عدمه، ولعل احدى المؤشرات التي كانت بالأمس من أبرز الدلائل على أن التحضيرات للانتخابات تسلك مسارها الطبيعي هو احباط عملية ارهابية واعتقال الخليّة التي خططت لتفجيرات قُرب بيروت والكشف عنها أمام الرأي العام.
تقول مصادر مطلعة بأن الجدية التي تتعاطى بها الأجهزة الامنية لحفظ الامان وضمان الاستقرار دليل كبير على أن الحكومة اللبنانية والسّلطة السياسية تبدو حاسمة في قرار "تقطيع" هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان بالتوازي مع الرغبة الاوروبية والاميركية بحصول الانتخابات النيابية. وترى المصادر أن مجرّد تظهير الاجهزة الامنية للاعتقالات المرتبطة بشبكات التجسّس لمصلحة اسرائيل أو لخلايا ارهابية هو، وبعكس ما تروّج له بعض المجموعات المدنية، دليل على أن الانتخابات قائمة وأن الحكومة ترغب بطمأنة المجتمع الدولي والرأي العام التزامها الراسخ باحترام الاستحقاقات الدستورية، وأن الاستعدادات لانتخابات نزيهة وشفافة تسير وفق الإطار القانوني والمهلة المحددة، وأن الحكومة تصرّ على تدعيم البنية الضرورية التي تضمن تحقيق ذلك وهي الاستقرار.
وتشير المصادر الى وجود إجماع دولي وداخلي على حصول الانتخابات في موعدها، وقد سبق الحديث اكثر من مرة عن رغبة القوى المحلية بتمرير الاستحقاق النيابي وأسباب اهتمامها البالغ به، لكن، وبحسب المعلومات، فإن الاميركيين فتحوا باب التواصل مع "حزب الله" وذلك بعد تغيير خطّة إدارتهم للساحة اللبنانية، ما يعني رغبتهم بتسوية موضعية أو شاملة في الملف اللبناني بعد أن توجّسوا خطر الانهيار الكامل وأدركوا عدم جدوى استمرار الضغوط الى أجل غير مسمى، وبالتالي فهم ارتأوا، على ما يبدو، الاحتكام الى التفاوض مع القوى السياسية وترقّب مشهد التوازنات الداخلية الذي ستفرزه نتائج الانتخابات البرلمانية.
وتشير المصادر الى أن معظم القوى الاقليمية وجميع القوى الدولية شددت في اكثر من مرة على ضرورة إرساء الاستقرار في البلاد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة تحدّد ملامحها نتائج الانتخابات التي ستشكّل نقطة انطلاق لتطبيق اصلاحات جدّية يُعتّد بها.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
Lebanon 24
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
04:26 | 2022-02-24
24/02/2022 04:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
01:15 | 2022-02-24
24/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
15:21 | 2022-02-23
23/02/2022 03:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
15:15 | 2022-02-23
23/02/2022 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بإطلالة جاذبة من شوارع باريس (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بإطلالة جاذبة من شوارع باريس (صور)
15:04 | 2022-02-23
23/02/2022 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:49 | 2022-02-24
إرباك وخوف وضياع.. هذا ما يُطالب به اللبنانيون في أوكرانيا عبر "لبنان 24"
07:13 | 2022-02-24
هذه المرّة... اللبناني "مش مهضوم"
08:13 | 2022-02-24
هل تتوقف المستشفيات عن استقبال مرضى "الضمان"؟
07:40 | 2022-02-24
الازمة الروسية - الاوكرانية وتأثير الدولار... كيف سيُصبح سعر البنزين في لبنان؟
10:16 | 2022-02-24
محاضر ضبط مختلفة... "حماية المستهلك" تتابع جولاتها
10:09 | 2022-02-24
اشكال في ساحة حلبا... اليكم التفاصيل
فيديو
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
24/02/2022 17:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
24/02/2022 17:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
24/02/2022 17:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact