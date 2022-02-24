التدقيق الجنائي على طاولة بعبدا.. وعون يلتقي ميدري شركة "الفاريز ومارسال"

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مديري شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال وبول شارما، في حضور مفوض الحكومة في مصرف لبنان كريستيل واكيم، ما آلت اليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.