لبنان

التدقيق الجنائي على طاولة بعبدا.. وعون يلتقي ميدري شركة "الفاريز ومارسال"

Lebanon 24
24-02-2022 | 03:11
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مديري شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال وبول شارما، في حضور مفوض الحكومة في مصرف لبنان كريستيل واكيم، ما آلت اليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
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الفاريز ومارسال

ميشال عون

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