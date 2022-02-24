محضرا ضبط بحق صاحبي سوبرماركت في هذا القضاء!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن دورية لأمن الدولة جالت على المحلات والسوبرماركات في نطاق قضاء الكورة برفقة مفتشين من وزارة الاقتصاد، حيث تم تسطير محضري ضبط بحق صاحبي سوبرماركت، الأول في اميون لعدم تقيده بوضع الأسعار على السلع، والثاني في كفرحزير لتخطيه نسب الأرباح المسموح بها.