لبنان

منخفض جوي آتٍ..عواصف رعدية وحبات برد ورياح ناشطة!

Lebanon 24
24-02-2022 | 03:53
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد،  ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود 70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وخلايا رعدية نشطة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود 75 كم/س، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الخميس/ الجمعة مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1400 متر.

الجمعة:  غائم مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد،  ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود 70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

السبت:  غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة و انفراجات واسعة نهارا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق .

الأحد:  غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

 - الحرارة على الساحل من 11 الى 15 درجة، فوق الجبال من 4 الى 7 درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20و 55 كلم/س، تشتد لحدود ال75 كلم/س .
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 30 و 85%
- حال البحر:  مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة  
- الضغط الجوي:  758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,12
- ساعة غروب الشمس: 17,31
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