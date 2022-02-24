منخفض جوي آتٍ..عواصف رعدية وحبات برد ورياح ناشطة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد، ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود 70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وخلايا رعدية نشطة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود 75 كم/س، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليل الخميس/ الجمعة مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1400 متر.الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مترافقة بعواصف رعدية وحبات برد، ورياح ناشطة تشتد احيانا لحدود 70 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.السبت: غائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة و انفراجات واسعة نهارا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق .الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 11 الى 15 درجة، فوق الجبال من 4 الى 7 درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20و 55 كلم/س، تشتد لحدود ال75 كلم/س .- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 85%- حال البحر: مائج إلى هائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,12- ساعة غروب الشمس: 17,31