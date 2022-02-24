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لبنان
القومي ثمن جهود القوى الأمنية في مكافحة الإرهاب: نتابع قضية الأيوبي حتى توقيف المجرمين
Lebanon 24
24-02-2022
|
04:01
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قدر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية "الجهود التي تبذلها القوى الأمنية اللبنانية لمكافحة الإرهاب"، معتبرا أن "الكشف عن خلايا إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية يعد انجازا لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي".
وأشار في بيان، إلى أن "إعلان قوى الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية وإفشال خططهم الإرهابية، هو إنجاز يستحق التنويه، وأن تراكم الإنجازات في كشف الإرهابيين والعملاء هو تعزيز لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي المهددين من قبل العدو الصهيوني والتنظيمات الإرهابية".
وشدد على "أهمية مواصلة الجهود والإنجازات الأمنية، وتحصين أمن البلد والناس، خصوصا في هذه المرحلة، حيث أن العدو الصهيوني والمجموعات الإرهابية يحاولون تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف لبنان".
وقال: "إن أسلوب تنفيذ جريمة اغتيال رفيقنا أحمد نصر الأيوبي في طرابلس، يدل على أن من يقف وراء هذه الجريمة إرهابيون متمرسون في تنفيذ الاغتيالات، وإننا نطالب القوى الأمنية والقضائية بتكثيف التحقيقات لكشف المجرمين الإرهابيين.
وأكد أن "الحزب السوري القومي الاجتماعي يتابع قضية الرفيق الشهيد أحمد الأيوبي، وأن عميد القضاء في الحزب المحامي ريشار رياشي ومدير دائرة المحامين القوميين في نقابة محامي طرابلس المحامي عبد الله ديب، بوكالتيهما عن الحزب السوري القومي الإجتماعي وعن نصر الدين الأيوبي، تقدما بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في شمال لبنان، موضوعها الجريمة النكراء التي استهدفت الرفيق أحمد الأيوبي وأدت إلى ارتقائه شهيدا بتاريخ 7 شباط 2022".
وختم حمية: "لقد اتخذ المحاميان رياشي وديب صفة الادعاء الشخصي ضد مجهولين وضد كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا بجرم القتل القصدي عمدا بالإستناد إلى نص المادة رقم 549 من قانون العقوبات اللبناني، طالبين من النيابة العامة إجراء كافة التحقيقات اللازمة تمهيدا لمعرفة المجرمين القتلة وتوقيفهم، وبالتالي محاكمتهم أمام القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم".
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