ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس فلاديمير بوتين، في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية ، وكُتب عليها اصدقاء الرئيس في اشارة واضحة لتأييد بوتين على حربه ضد اوكرانيا.