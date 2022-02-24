لبنان

ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:26
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس فلاديمير بوتين، في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية ، وكُتب عليها اصدقاء الرئيس في اشارة واضحة لتأييد بوتين على حربه ضد اوكرانيا.
 
 
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بوتين

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