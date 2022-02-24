لبنان

عالمتان لبنانيتان تفوزان بجائزة "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم"

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-922361-637812991838379020.jpg
Doc-P-922361-637812991838379020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فازت العالمتان اللبنانيتان راشيل نجيم وهبة راجحة بجائزة "لوريال- اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، الاولى عن بحثها حول مساهمة النتوسيس (NETosis) في اعتلال الكلى عند مرضى السكري، والثانية عن بحثها حول رفع قيمة فضلات الطعام من خلال إدراج البوليفينول الذي يحتويه قشر العنب وتغليفه بجزيئات  ثانوية في مستحضرات تجميل مختلفة.
 
ونظمت مؤسسة "لوريال" واليونسكو حفلا تكريميا للفائزات الـ14 من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في "إكسبو 2020 دبي"، تقديرا لأبحاثهن في مجالات علوم الحياة والبيئة والفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر. 

وهاب
وعبرت مديرة شركة لوريال لبنان إميلي وهاب، عن فخرها وإعتزازها بفوز 6 باحثات متميزات من بلدان المشرق العربي. وقالت: "كوننا مؤسسة تستثمر كثيرا في فهم العلم ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، نحن مصصمون  اليوم أكثر من أي وقت مضى، على تمكين المرأة في مجال العلوم، ومساعدة العالمات الموهوبات على الحصول على التقدير الذي يستحقن، والوصول إلى إمكاناتهن الكاملة. إن التحدي اليوم لا يكمن في إثبات أن المرأة قادرة، فالنساء موجودات وهن الرائدات في جميع المجالات. إن إلتزامنا اليوم يكمن في دعم وتمكين المزيد من العالمات الناشئات للتصدي للحواجز الإجتماعية والثقافية على الأصعدة الشخصية والمحلية والعالمية وكسر الحاجز الزجاجي وإحداث تغيير في المجتمع من خلال تبؤئهن المكان المناسب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:49 | 2022-02-24
07:13 | 2022-02-24
08:13 | 2022-02-24
07:40 | 2022-02-24
10:16 | 2022-02-24
10:09 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website