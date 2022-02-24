عالمتان لبنانيتان تفوزان بجائزة "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم"

فازت العالمتان اللبنانيتان راشيل نجيم وهبة راجحة بجائزة "لوريال- اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، الاولى عن بحثها حول مساهمة النتوسيس (NETosis) في اعتلال الكلى عند مرضى السكري، والثانية عن بحثها حول رفع قيمة فضلات الطعام من خلال إدراج البوليفينول الذي يحتويه قشر العنب وتغليفه بجزيئات ثانوية في مستحضرات تجميل مختلفة.ونظمت مؤسسة "لوريال" واليونسكو حفلا تكريميا للفائزات الـ14 من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في "إكسبو 2020 دبي"، تقديرا لأبحاثهن في مجالات علوم الحياة والبيئة والفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر.وهابوعبرت مديرة شركة لوريال لبنان إميلي وهاب، عن فخرها وإعتزازها بفوز 6 باحثات متميزات من بلدان المشرق العربي. وقالت: "كوننا مؤسسة تستثمر كثيرا في فهم العلم ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، نحن مصصمون اليوم أكثر من أي وقت مضى، على تمكين المرأة في مجال العلوم، ومساعدة العالمات الموهوبات على الحصول على التقدير الذي يستحقن، والوصول إلى إمكاناتهن الكاملة. إن التحدي اليوم لا يكمن في إثبات أن المرأة قادرة، فالنساء موجودات وهن الرائدات في جميع المجالات. إن إلتزامنا اليوم يكمن في دعم وتمكين المزيد من العالمات الناشئات للتصدي للحواجز الإجتماعية والثقافية على الأصعدة الشخصية والمحلية والعالمية وكسر الحاجز الزجاجي وإحداث تغيير في المجتمع من خلال تبؤئهن المكان المناسب".