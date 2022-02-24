لبنان

وزير المالية أحال مشروع تغطية نفقات الانتخابات على مجلس الوزراء

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:44
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أحال وزير المالية يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم مرفق بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2022.

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