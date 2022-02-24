لبنان

هذا هو حال اللبنانيين في أوكرانيا!

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:52
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أعلن رئيس الجالية اللبنانية في أوكرانيا علي شريف اليوم الخميس، "أنَّ السفارة اللبنانية وضعت مجموعة من الأرقام من أجل التواصل معها وللاسف ليس هناك من يرد على الإتصالات منذ الساعة الخامسة والنصف فجراً".

وأضاف: "عدد اللبنانيين في اوكرانيا هو بحدود 4300 من ضمنهم نحو 1000 من الطلاب".

وتابع، ان هناك "حالة هلع في صفوف الجالية اللبنانية في ظل التطورات العسكرية القائمة".


وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ ساعات الفجر الأولى بدأت القوات الروسية بهجوم بريّ وجويّ على أقاليم شرق أوكرانيا.
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