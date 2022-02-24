لبنان

استغلوا وجود العائلة خارج المنزل.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
24-02-2022 | 05:20
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أقدم مجهولون على سرقة منزل المواطن طه محيي الدين الزعبي في مدينة حلبا (حارة القلعة)، أثناء وجود أصحاب المنزل عند أحد أقربائهم لمدة يومين. وعند حضورهم الى المنزل فوجئوا بخلع شباك، ووجدوا غرفة النوم مبعثرة.
وتمت سرقة محتويات صندوق في الخزانة يحتوي على ذهب للزوجة والإبنة و2000 دولار تعود لأحد الأشخاص تم وضعها عند أصحاب المنزل أمانة. وتمت أيضا سرقة بطارية سيارة مع الشاحن، وخرجوا بعدها من باب المنزل بطريقة طبيعية.
وأبلغ صاحب المنزل القوى الأمنية التي حضرت على الفور ورفعت البصمات وبوشرت التحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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