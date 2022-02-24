شاب لبناني في اوكرانيا: "هربنا من لبنان ونحن حاليا بخطر" (فيديو)

مع استمرار العمليات العسكرية الروسية الواسعة النطاق في أوكرانيا، ناشد الشاب "سعدالله دَرَزي" الدولة اللبنانية، باسمه وباسم العديد من اللبنانيين المتواجدين في اوكرنيا، التحرك لاجلائهم وحماية حياتهم.