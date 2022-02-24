لبنان

عون: لبنان متمسك بحقوقه وسيادته الكاملة براً وبحراً وجواً

Lebanon 24
24-02-2022 | 05:50
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامة، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديراً للجهود التي بذلها في قيادة "اليونيفيل" خلال فترة توليه منصبه.
 
 
وقال عون "متمسكون بتطبيق القرار 1701 ، والخروقات الإسرائيلية مدانة وعلى الأمم المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقفها".
 
 
وشدّد على أنّ "لبنان متمسك بحقوقه وسيادته الكاملة براً وبحراً وجواً وفق القوانين والمواثيق الدولية".
 
 
أما دل كول، فقال بعد لقائه عون إنّ "الجنوب هو الأكثر هدوءاً ومن شأن المساعي الدبلوماسية والسياسية وحدها ان تخلق وضعاً طبيعياً للمستقبل".
 
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