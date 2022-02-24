ميقاتي رأس إجتماعا للبحث في مشاريع البنك الدولي مع لبنان

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا خصص لبحث مشاريع البنك الدولي مع لبنان شارك فيه وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وعضوية كل من مدير الاستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط وشمال افريقيا ستيفان كوبرلي، مدير قطاع الاقتصاد الكلي للتجارة والاستثمار مارسيلو استيفاو، المدير الاقليمي للأنماء المتوازن للقطاع المالي والمؤسسات ندير محمد، مدير إدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا آيات سليمان، في حضور النائب نقولا نحاس، ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.وتم خلال الاجتماع البحث في واقع الاقتصاد في لبنان، ومجالات التعاون والمساعدات التقنية والفنية التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان في ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، والبنى التحتية وخصوصا الكهرباء والمياه والبيئة.بعد اللقاء اعلن كومار جاه: هناك بعثة من البنك الدولي تزور لبنان وتضم مدراء مسؤولين عن التنمية، والبيئة والتغيير المناخي، وعن القطاع الاقتصادي والتجاري وهي في لبنان للاطلاع على كيفية عمل الاقتصاد اللبناني واعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطويرالاصلاحات الهيكلية الأخرى في ما يتعلق بالكهرباء والمياه. لبنان بحاجة الى ايلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الاصلاحية مع الأطراف المعنية للتوصل الى اقرارها وتبنيها، كما أبلغت رئيس الوزراء بأننا نرغب برؤية تبني خطة للكهرباء في اسرع وقت ممكن لأنها شرط اساسي للبنك الدولي من اجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء.