تزامناً مع القصف على أوكرانيا... هذا ما يحصل أمام السفارة الروسية في بيروت



نظمت الجالية الاوكرانية في لبنان وقفة إحتجاجية امام السفارة الروسية في بيروت، إستنكاراً للقصف الروسي على اوكرانيا.

وقال السفير الأوكراني للـ"أم تي في": "أشدّد على ضرورة وحدة الشعب الأوكراني، وأستنكر الغزو الروسي، وأنوّّه برسائل التضامن التي وصلت إلى الجالية الأوكرانية".