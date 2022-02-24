الجميل بعد زيارة عوده: الانتخابات معركة لاعادة بناء لبنان

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في دار المطرانية، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على رأس وفد من المكتب السياسي.

بعد الزيارة، قال الجميل: "أتينا من أجل أخذ بركة سيدنا الذي هو مرجعية وطنية كبيرة ومدرسة في محبة لبنان والدفاع عنه وعن سيادته. أكدنا له أولا إلتزامنا الكامل بقضية لبنان وسيادته واستقلاله والمواجهة الكبيرة التي يخوضها الشعب اللبناني على جبهتين، الأولى هي الدفاع عن سيادته بوجه السلاح وبوجه الفوقية التي يتم التعاطي معنا بها من قبل "حزب الله" وفريقه".وتابع: "نحن نعتبر هذا الأمر جريمة كبيرة جدا ترتكب بحق الشعب اللبناني، أن يكون "حزب الله" اليوم مستمرا بتحدي الشعب اللبناني وتحدي الدول العربية والمجتمع الدولي بمؤتمرات لها علاقة باليمن والبحرين وبكل القضايا التي لا علاقة لها بلبنان. لبنان ليس منصة لمواجهة الدول العربية ولمواجهة المجتمع الدولي، عندنا ما فيه الكفاية من المشاكل كي نهتم بأنفسنا ونحيد أنفسنا عن صراعات المنطقة، بدل أن نجر لبنان إلى الصراعات".اضاف: "أكدنا لسيدنا أن في هذه الانتخابات سيكون امتحان، سيكون استفتاء للشعب اللبناني حتى يعبر عن غضبه تجاه هذا الاستسلام عند طبقة سياسية، تجاه حزب الله من جهة ومن جهة ثانية معركة كبيرة لإعادة بناء لبنان على قواعد جديدة، قواعد سيادية، قواعد وطنية، قواعد إصلاحية حتى ننهض من جديد باقتصادنا، ننهض ببلدنا ونبني مستقبلا أفضل لأولادنا".