لبنان

وهاب: الإنقلابيون الأوكران إلى مزبلة التاريخ

Lebanon 24
24-02-2022 | 06:55
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"حدا يفمني كيف؟. أميركا تريد حفظ مصالحها على بعد 7 آلاف كيلومتر في أوكرانيا وروسيا لا يحق لها حفظ أمنها على بعد عشرة أمتار من حدودها. الإنقلابيون الأوكران إلى مزبلة التاريخ".
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