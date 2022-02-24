وهاب: الإنقلابيون الأوكران إلى مزبلة التاريخ

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"حدا يفمني كيف؟. أميركا تريد حفظ مصالحها على بعد 7 آلاف كيلومتر في أوكرانيا وروسيا لا يحق لها حفظ أمنها على بعد عشرة أمتار من حدودها. الإنقلابيون الأوكران إلى مزبلة التاريخ".