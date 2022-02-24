لبنان

الازمة الروسية - الاوكرانية وتأثير الدولار... كيف سيُصبح سعر البنزين في لبنان؟

Lebanon 24
24-02-2022 | 07:40
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قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس للـ"أم تي في" إنّ "الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة ستؤثر حكماً على أسعار المحروقات، وسيرتفع سعر البنزين ليصل إلى حوالى الـ400 ألف، هذا إذا بقي سعر الدولار مستقرًّا على ما هو عليه اليوم".
 
 
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لبنان

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البراكس

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