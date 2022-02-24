الازمة الروسية - الاوكرانية وتأثير الدولار... كيف سيُصبح سعر البنزين في لبنان؟

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس للـ"أم تي في" إنّ "الأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة ستؤثر حكماً على أسعار المحروقات، وسيرتفع سعر البنزين ليصل إلى حوالى الـ400 ألف، هذا إذا بقي سعر الدولار مستقرًّا على ما هو عليه اليوم".