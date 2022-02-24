لبنان

هل تتوقف المستشفيات عن استقبال مرضى "الضمان"؟

Lebanon 24
24-02-2022 | 08:13
A-
A+
Doc-P-922473-637813124592591171.jpg
Doc-P-922473-637813124592591171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اشارت نقابة اصحاب المستشفيات في بيان، الى ان "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل منذ سنوات عدة على تسديد مستحقات المستشفيات بواسطة سلف شهرية تتناسب مع حجم العمل في كل مستشفى. وحيث ان هذا التدبير يتطلب موافقة مجلس ادارة الصندوق سنويا بناء لطلب من المدير العام للصندوق، نفاجأ بأن مجلس الادارة لم يوافق لغاية الان على طلب المدير العام التجديد لسنة 2022 والمقدم منه بتاريخ 9/12/2021 مما اوقف تسديد المستحقات للمستشفيات".
 
ورأت أن "هذا الامر هو على جانب كبير من الخطورة، اذ لا يمكن للمستشفيات متابعة استقبال المرضى على عاتق الضمان من دون السلفات الشهرية، سيما وان قيمتها تدنت بنسبة 90 بالمئة بسبب تدهور سعر الصرف، وان تلكؤ مجلس الادارة عن اتخاذ القرار بالتجديد بالرغم من طلب المدير العام الدكتور محمد كركي، يدفع المستشفيات قسرا الى عدم استقبال مرضى الضمان، مما يرتب مسؤولية كبيرة على مجلس الادارة. ونشير بخاصة الى مرضى السرطان وغسيل الكلى الذين لن يكون بمقدرة المستشفيات بعد الآن تأمين العلاجات لهم والتي تسدد كلفتها الى المستوردين نقدا عند التسليم".
 
وختمت متوجهة الى "وزير العمل مصطفى بيرم، كونه سلطة الوصاية على الضمان للتدخل فورا لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها، اذ لا يمكن لاي طرف تحمل تبعاتها الوخيمة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:49 | 2022-02-24
07:13 | 2022-02-24
07:40 | 2022-02-24
10:16 | 2022-02-24
10:09 | 2022-02-24
10:06 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website