لبنان

الجسر من دار الفتوى: الرئيس الحريري كان واضحا بتعليق عمله السياسي

Lebanon 24
24-02-2022 | 08:25
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب سمير الجسر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بمقابلة صاحب السماحة، وكانت مناسبة للتحدث بالأمور الوطنية، بخاصة وأن هذه الدار لها طابع وطني قبل أن يكون لها طابع إسلامي، تباحثنا بالشؤون الوطنية والسياسية في لبنان، كذلك تطرقنا للشؤون الإسلامية لا سيما موضوع التعليم الديني".  

سئل: هناك خوف من عدم المشاركة في الانتخابات النيابية؟
أجاب: "نستطيع تفهم رأي الناس، لكن لا أظن أن هناك جهة سياسية دعت لعدم المشاركة، والرئيس الحريري كان واضحا بتعليق عمله السياسي وعزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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