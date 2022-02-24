عون اطلع من مولوي على عملية كشف الشبكة الارهابية.. وتابع اوضاع اللبنانيين في اوكرانيا

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وتداول معه في أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والإجراءات الاحترازية الواجب اعتمادها لتأمين سلامتهم وتوفير الحاجات الضرورية لهم".وشدد الرئيس عون على "ضرورة إبقاء التواصل قائما معهم لمتابعة أوضاعهم ومواكبة التطورات وما يمكن اتخاذه من إجراءات عند الضرورة بالتعاون مع سفارات الدول الصديقة في أوكرانيا".واكد الوزير بو حبيب للرئيس عون ان "الوزارة تجري الاتصالات اللازمة في هذا الاطار لمتابعة أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم هناك".مولويواستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه لاخر التطورات على الساحة الداخلية، وتفاصيل عمل القوى الأمنية لجهة مكافحة الارهاب والمخدرات وتحرير المخطوفين والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لانجاز الانتخابات النيابية".بعد اللقاء، صرح الوزير مولوي للصحافيين، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري ووضعته بتفاصيل العملية الأمنية الكبيرة التي أدت الى كشف وتوقيف 3 عمليات تفجير إرهابية كان مخططا لها. وقد وضعت فخامة الرئيس بتفاصيل هذه العملية النوعية التي قامت بها قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات كما وضعته بتفاصيل عمل قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات في كل الملفات التي لها علاقة بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومكافحة المخدرات وتحريرالمخطوفين. لقد تطرقنا الى تفاصيل كل العمليات التي تقوم بها القوى الأمنية والتي اتابعها شخصيا. وبالمناسبة، هنأ فخامة الرئيس قوى الامن الداخلي على هذا الإنجاز الكبير واثنى على الجهود التي يبذلها عناصرها في كل المجالات الأمنية".أضاف: "كما تطرقت وفخامة الرئيس الى آخر التحضيرات التي نقوم بها لانجاز العملية الانتخابية بدقة وسلاسة وشفافية كي يتمكن جميع المواطنين من الوصول الى أقلام الاقتراع سواء في الداخل او الخارج. ووضعته في أجواء ما تم تحقيقه بالأمس بالنسبة الى تسهيل اقتراع المنتشرين خارج الأراضي اللبنانية، وقد كان فخامة الرئيس مرتاحا لكل التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية والتي اتابعها لانجاز هذا الاستحقاق بنجاح".وسئل عن موعد عرض دراسة "الميغاسنتر" على مجلس الوزراء، فأجاب: "سنعرضها في اول جلسة له غدا".سئل: هل يمكن ان يكون هناك "ميغاسنتر" من دون بطاقة ممغنطة؟ فأجاب: "هذا الموضوع سبق ان قلت رأيي فيه اكثر من مرة. وانا سأضعه لدى مجلس الوزراء بناء لطلبه وهو سيقرر ما يلزم".سئل: هل سيكون "الميغاسنتر" على طاولة مجلس الوزراء غدا، فأجاب: "كلا، غدا سأسلم رئاسة الحكومة الدراسة".