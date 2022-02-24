سلام استقبل وفدا من البنك الدولي

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي، في إطار متابعة الزيارة الأخيرة للوزير الى واشنطن.خصص الإجتماع للبحث في مشاريع التنمية الاقتصادية وما يشملها من مشاريع للبنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتأمين فرص العمل.كما جدد البنك الدولي تأكيده للوزير سلام وقوفه الى جانب لبنان، ودعمه على وجه التحديد المشاريع القائمة بين الوزارة والبنك.