لبنان

وزير الدفاع استقبل قائد اليونيفل

Lebanon 24
24-02-2022 | 08:55
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم قائد اليونيفل الجنرال استيفانو دل كول في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
 وأثنى الوزير سليم على الدور الذي قام به الجنرال دل كول  والجهود التي بذلها طيلة فترة ترؤسه لبعثة اليونيفل وقيادة القوة الدولية  في جنوب لبنان.

ونوه الوزير سليم بالتعاون الوثيق بين اليونيفل والجيش اللبناني والثقة المتبادلة التي ترسخت  بين القوة الدولية والاهالي، ما جعل المنطقة تنعم بالاستقرار والهدوء.
 
وشكر وزير الدفاع الوطني قائد اليونيفل على  مساعدة المجتمعات المحلية والتي توفرها اليونيفل للادارات  والمواطنين في مجال التنمية الاجتماعية،  وكذلك لوحدات الجيش اللبناني في قطاع جنوب الليطاني، وفقا لقرار مجلس الأمن  الدولي ٢٥٩١.
وفي الختام تمنى وزير الدفاع للواء دل كول عودة سالمة الى بلاده ودوام التقدم والنجاح في مهامه المستقبلية.
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