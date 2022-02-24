لبنان

"الخارجية": لتأمين الممرات الآمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2022 | 09:25
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تدعو وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في اوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا" في اماكن آمنة، وتحث الرعايا اللبنانيين الراغبين بالمغادرة على تسجيل اسمائهم على الرابط الالكتروني التالي:
https://mfa.gov.lb/Ukraineform 
تتابع الوزارة اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين الممرات الآمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا" لتطور الحالة الامنية، وستقوم باصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص.
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