لبنان

الأشقر استبعد ارتفاع نسبة السياح في الربيع

Lebanon 24
24-02-2022 | 09:52
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 إستبعد رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر في بيان، أن "يلعب قرار وزير الصحة العامة فراس الابيض بإعفاء الوافدين إلى لبنان والملقحين من فحص الـPCR في المطار، دورا في جذب السياح الى لبنان"، معتبرا ان "العامل الأساسي في جذب السياح الى أي بلد هو الاستقرار السياسي، فيما للأسف هذا غير متوافر في لبنان فضلا عن مشاكلنا مع الكثير من الدول  العربية والخليجية والاوروبية".
 
وإذ لفت الى أن "غالبية الدول الغربية تحذر رعاياها من المجيئ الى لبنان"، كشف أن "السياحة في لبنان تقتصر على الاردنيين والعراقيين والمصريين، بالاضافة الى اللبنانيين المغتربين".
 
وأبدى الاشقر أسفه "لكون كل الأخبار المتداولة عن لبنان سيئة، فيما الوضع الأمني غير مستقر، حيث هناك شعور دائم بإننا على أبواب حرب داخلية او حرب لبنانية - إسرائيلية".
 
واستبعد "ارتفاع نسبة السياح في فصل الربيع، لا سيما أننا قادمون على معركة انتخابات نيابية، في وقت تغيب الإيجابيات التي قد تشجع السياح العربي والأجنبي للمجيئ الى لبنان"، آملا أن "تتبدل الأحوال في فصل الصيف وأن تأتي اعداد كبيرة من المغتربين لقضاء عطلهم في ربوع لبنان الذي سيساهم في تحسين العجلة الإقتصادية من خلال الإنفاق بالعملة الصعبة".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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