لبنان

أسعار الانترنت ارتفعت... اليكم التسعيرة الجديدة (صور)

Lebanon 24
24-02-2022 | 09:52
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انطلقت عملية تعديل أسعار باقات الانترنت التي توزعها الشركات الخاصة في لبنان بطريقة مباشرة الى الزبائن او عبر مجموعة موزعين معتمدين في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي التفاصيل ان الأسعار ارتفعت تقريبا بنسبة 50 بالمئة فعلى سبيل المثال باقة الـ "40M/50 G" أصبح سعرها 51 الف ليرة لبنانينة بعدما كان 34 الف ليرة.

ووفقا لمصادر مطلعة فان تثبيت أسعار الباقات لفترة طويلة بات أمرا شبه مستحيل، لذلك ستشهد اسعار الانترنت في لبنان تقلبات وارتفاعات متتالية.
 
 
الأسعار الجديدة
 
 
 
الأسعار القديمة
 
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