لبنان

اشكال في ساحة حلبا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-02-2022 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وشباب من آلـ قدور في ساحة حلبا، ما أدى إلى اصابة الشيخ الرفاعي اصابة طفيفة.
 
ووقع الاشكال بين الطرفين بسبب أفضلية المرور.
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