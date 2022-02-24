اشكال في ساحة حلبا... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وشباب من آلـ قدور في ساحة حلبا، ما أدى إلى اصابة الشيخ الرفاعي اصابة طفيفة.

ووقع الاشكال بين الطرفين بسبب أفضلية المرور.