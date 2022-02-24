القاصر ريان غادرت منزل ذويها يوم أمس ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئاً؟

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- ريان بهيج حمزه (مواليد عام ٢٠٠٨، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ ٢٣-٢-٢٠٢٢، منزل ذويها الكائن في بلدة ضهر العين في قضاء الكورة الى جهة مجهولة، ولم تعُد.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤١٥4٦٣-٠٦، للإدلاء بما لديهم من معلومات.