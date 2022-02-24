لبنان

وضع اللبنانيين في أوكرانيا... مجموعة خطوات اتخذتها وزارة الخارجية

Lebanon 24
24-02-2022 | 10:43
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في إطار متابعة الازمة الاوكرانية، قامت وزارة الخارجية والمغتربين لتاريخه بإتخاذ الخطوات التالية:

1- انشاء خلية أزمة برئاسة الوزير تضم المختصين في الوزارة وسفراء لبنان في الدول المعنية (اوكرانيا وروسيا) ودول أخرى صديقة (بولندا، رومانيا) لتبادل المعلومات واقتراح الخطوات اللاحقة الواجب إتخاذها.
2- انشاء رابط الكتروني وخط ساخن لتسجيل وإحصاء عدد الرعايا اللبنانيين الراغبين بالعودة من أوكرانيا:
https://mfa.gov.lb/Ukraineform 

3- العمل مع الدول المعنية (روسيا، أوكرانيا، بولندا، رومانيا) على تأمين ممرات آمنة او المغادرة جوّاً وفقاً لتطور الحالة الأمنية.
4- استدعاء سفراء كل من روسيا ،أوكرانيا، بولندا ورومانيا للتباحث معهم بالأزمة وابلاغهم موقفنا الرسمي ، وطلب تسهيل المغادرة الآمنة للرعايا اللبنانيين الراغبين والمقيمين في أوكرانيا.
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