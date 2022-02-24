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لبنان
شيخ العقل التقى قائد اليونيفل مودعا والسفير الخازن وشخصيات
Lebanon 24
24-02-2022
|
10:50
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، رئيس بعثة اليونيفل في لبنان وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول في زيارة وداعية، وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما في منطقة الجنوب. وحضر اللقاء رئيس لجنة التواصل في المجلس المذهبي رئيس اركان الجيش اللبناني الأسبق اللواء المتقاعد شوقي المصري.
كما استقبل ابي المنى سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة على الساحة، وكذلك بأبعاد زيارة وزير خارجية الفاتيكان المطران غالاغير الى لبنان مطلع الشهر الحالي ومؤتمر الكسليك الاخير حول العيش المشترك الذي انعقد بحضوره.
كذلك استقبل وفدا من جمعية "البيادر للعمل الخيري" ضم رئيسة الجمعية عفت ابو حمدان البعيني ونائبة الرئيسة لينا اديب تقي الدين وهتاف البعيني بو رسلان. ورافق الوفد هشام بديع بو رسلان، وكان عرض لامور تتعلق بعمل الجمعية وانشطتها في منطقة الجبل.
ومن زوار شيخ العقل نضال زيتوني، الصحافي طارق علي احمد من موقع "آراب نيوز" في لندن، راجح نعيم ونجله سقراط نعيم.
اتصال
واتصل شيخ العقل بالسيد معن حامد في اوكرانيا مطمئناً الى اوضاع الجالية اللبنانية هناك.
تعزية
وكان شيخ العقل زار على رأس وفد من المشايخ واعضاء في المجلس المذهبي، بلدة عرمون لتقديم التعزية بالشيخ ابو رفعت عفيف يحيى، وبالشيخة انعام ابو غنام قبلان حرم الشيخ رسلان قبلان، واتصل بالمقدم محمود العيسمي في بلدة الكفير معزيا بوفاة والده الشيخ فوزي العيسمي. وأوفد رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج وشقيقه الشيخ كمال ابي المنى ومشايخ للتعزية بالشيخ رشيد الصايغ في شارون.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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